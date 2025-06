L' opposizione gli ultrà del referendum e l' hater Addeo | ecco il podio dei peggiori

In un clima di tensioni e polemiche, questa settimana spiccano sul podio i protagonisti più discussi: dall’opposizione agli ultrà del referendum, fino agli haters come Addeo. Tra insulti politici, attacchi ingiustificati e comportamenti inaccettabili, emerge un quadro complesso di contrasti e provocazioni. Ecco i peggiori della settimana, pronti a far discutere e riflettere su confini etici e sociali.

Le opposizioni contro il decreto Sicurezza. Gli smemorati che attaccano chi non vota. E il prof che augura la morte alla figlia della Meloni. Ecco i peggiori della settimana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'opposizione, gli ultrà del referendum e l'hater Addeo: ecco il podio dei peggiori

In questa notizia si parla di: Ecco Peggiori Opposizione Ultrà

