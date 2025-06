Lookman al Napoli Manna cala il jolly | occhio al duello con la big

Il calciomercato del Napoli si infiamma: tra occhi puntati su Kevin De Bruyne e la sorpresa Lookman, i partenopei sono pronti a sorprendere ancora. Con quattro competizioni da affrontare, gli azzurri cercano rinforzi di qualità per mantenere alta la competitività . Il duello con le grandi d’Europa si fa sempre più acceso, e l’obiettivo è chiaro: rafforzare la rosa e puntare in alto. La stagione si avvicina, e il futuro del Napoli promette scintille.

Oltre a De Bruyne, di fatto, il Napoli vuole portare in azzurro anche Lookman. Il Napoli si sta muovendo in maniera importante in sede di calciomercato. Gli azzurri, infatti, sono sotto la luce dei riflettori per tante indiscrezioni. Basta pensare che, quasi sicuramente, Kevin De Bruyne sarà il primo colpo dei partenopei. Tuttavia, viste le quattro competizioni da disputare l’anno prossimo, il Napoli non vuole prendere solo il calciatore belga come nuovo big. Tra i nomi accostati più fortemente al club partenopeo bisogna sicuramente inserire Ademola Lookman. Proprio sul giocatore dell’Atalanta, di fattom bisogna segnalare delle importanti novità . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it