L’ombra del debito pubblico globale | impatti sui mercati finanziari e sulla stabilità economica

L'ombra del debito pubblico globale si allunga sui mercati finanziari, minacciando stabilità e prospettive di crescita. La recente settimana, segnata dalle prime stime PMI di maggio in Europa e negli Stati Uniti, rivela un quadro complesso: dati meno pessimistici del previsto ma ancora ambigui, con segnali di recessione dietro l'angolo. Analizziamo come queste dinamiche influenzano il panorama economico mondiale e le nostre finanze quotidiane.

Si chiude una settimana che ha visto l'uscita de principali PMI di maggio dell'Europa e degli Stati Uniti. I primi sono stati meno peggio del previsto, anche se sono risultati in flessione rispetto ad aprile e se continuano a ballare intorno alla soglia dei 50 punti che indica recessione: Servizi 49.7 punti (48.9 atteso e 50.1 in aprile) e Composito 50.2 punti (49.5 atteso e 50.4 in aprile). Meglio del previsto e tutti sopra i 50 punti sono invece risultati i PMI degli Stati Uniti: Servizi 53.7 punti (52.3 atteso e 50.8 di aprile) e Composito 53 punti (52.1 atteso e 50.6 di aprile). Settimana che ha anche visto la revisione al rialzo al +1.