L’offerta è irrinunciabile l’Inter riparte senza Lautaro

L’Inter si appresta a vivere una fase cruciale, con il rischio di perdere il suo capitano Lautaro Martinez e di affrontare un futuro incerto senza Simone Inzaghi. La stagione si prospetta complessa e piena di sfide, ma questa potrebbe anche essere l’occasione per riscrivere le strategie e rinvigorire la squadra. L’offerta irrinunciabile dell’Al Hilal potrebbe trasformare radicalmente il volto del club, aprendo nuovi orizzonti e…

L’Inter vive un momento particolarmente complicato e potrebbe anche perdere il capitano Lautaro Martinez: cosa sta succedendo Non un momento semplice per l’Inter. Dopo aver perso scudetto e Champions proprio nel rush finale, i nerazzurri hanno dovuto fare i conti anche con l’addio di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino ha scelto l’Arabia Saudita e i 25 milioni di euro l’anno offerta dall’Al Hilal: il Mondiale per club lo farà dunque con la società saudita, mentre sulla panchina dell’Inter ci sarà Cristian Chivu. Marotta e Ausilio hanno chiuso ieri per il tecnico rumeno, soffiato al Parma, dopo che l’assalto a Fabregas si è scontrato con l’intransigenza del Como che non ha voluto liberare lo spagnolo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - L’offerta è irrinunciabile, l’Inter riparte senza Lautaro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Inter Offerta Lautaro Irrinunciabile

Inter, Luis Henrique sempre più vicino: ecco la nuova offerta nerazzurra - L'Inter si avvicina sempre di più a Luis Henrique, con una nuova offerta sul tavolo. Dopo giorni di attesa, sono emerse novità importanti.

Soldi sul tavolo per Lautaro Martinez | L’agente rivela tutto: “Offerta spettacolare” - Lautaro Martinez ha ricevuto un'offerta irrinunciabile, lo ha annunciato l'agente a poche ore dalla finale di Champions League ... Riporta interdipendenza.net

Maxi offerta per Lautaro: l’Inter ora vacilla - La finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain potrebbe essere l’ultima gara in maglia nerazzurra di capitan Lautaro Martinez. Si fanno sempre più instanti i rumors che riguardano il ... Come scrive spaziointer.it

Ribaltone Inter, offerta che non si può rifiutare per Lautaro: oltre 130 milioni - Un’offerta irrinunciabile, specie per gli standard di Oaktree. Con una somma simile, del resto, si potrebbero finanziare molti altri colpi in entrata. Arsenal pronto ad offrire 150 milioni per Lautaro ... Da spaziointer.it

Pericolo bianconero stipendio raddoppiato e offerta irrinunciabile all’Inter