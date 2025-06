L’odissea del condominio | Rifiuti non ritirati per mesi

L'odissea del condominio di via dei Confini evidenzia le gravi conseguenze di rifiuti non ritirati per mesi. Dopo il passaggio alla tariffa corrispettiva, oltre trenta famiglie hanno dovuto affrontare disagi crescenti, tra bidoni non sostituiti e accumulo di spazzatura. Questa situazione mette in luce le criticità di un sistema che richiede interventi tempestivi e una gestione più efficiente, affinché la cura dell’ambiente non diventi una sfida insormontabile.

di Pier Francesco Nesti Non è stato scevro da difficoltà il passaggio alla tariffa corrispettiva per oltre trenta famiglie residenti in un condominio di via dei Confini. L’edificio, infatti, dispone di alcuni bidoni condominiali e, come ci spiegano alcuni di loro, "nel mese di ottobre gli operatori di Alia vennero a sostituire i bidoni dell’organico, ne lasciarono due nuovi, ma ne ritirarono solo uno di quelli vecchi, creando anche dei disagi, considerando che nell’area in questione avevamo tre bidoni dell’organico, tre per la carta, uno l’indifferenziato e poco spazio dove posizionarli". Da lì ne è nato uno scambio di mail con diversi solleciti da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’odissea del condominio: "Rifiuti non ritirati per mesi"

