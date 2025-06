L' Occidente che tende la mano al suo carnefice Il caso Monfalcone e il Gesù coperto

L’Occidente che tende la mano al suo carnefice si scontra con un episodio che scuote i valori di convivenza e rispetto. A Monfalcone, Italia, la comunità islamica ottiene uno spazio per celebrare la Festa del Sacificio, un diritto sancito dalla Costituzione. Ma durante il rito, qualcuno decide di coprire la statua di Gesù, un gesto che mette alla prova il vero significato di apertura e tolleranza. Un episodio che invita a riflettere...

Monfalcone, Italia (forse). I fatti sono chiari. La comunità islamica (4000 persone circa) chiede e ottiene uno spazio per celebrare il rito della Festa del Sacrificio, un diritto garantito dalla Costituzione. I campi sportivi, vicini al Santuario della Marcellina, vengono messi a disposizione dalla parrocchia in uno spirito di apertura. Durante la preghiera, però, qualcuno decide di coprire la statua di Gesù, visibile nell'area. Non un gesto casuale, ma una scelta deliberata: nessun precetto islamico richiede di oscurare i simboli di altre religioni per pregare. Il telo, nero e ben sistemato, è lì da vedere: ostentato, brutale, provocatorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it