L’obiettivo di Putin | conquistare metà dell’Ucraina entro il 2026 secondo un rapporto dell’ISW

Secondo un rapporto dell’Institute for the Study of War, l’ambizioso piano di Putin mira a conquistare metà dell’Ucraina entro il 2026, puntando a controllare la riva orientale del Dnipro e ad isolare Kyiv dal Mar Nero. Un obiettivo che desta preoccupazione e pone nuove sfide per la stabilità regionale. Ma quali sono le implicazioni di questa strategia e come risponderanno le forze ucraine? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri di questa complessa crisi.

Secondo l’Institute for the Study of War, l’esercito russo punta a controllare l’intera riva orientale del Dnipro e privare Kyiv dell’accesso al Mar Nero. Conquistare metà dell’Ucraina entro la fine del 2026. È questo l’ambizioso e allarmante obiettivo dell’esercito russo, secondo quanto riportato da alti funzionari ucraini e reso noto in un’analisi pubblicata dall’Institute for the Study of War (ISW). Il piano, attribuito a Putin, prevede una serie di avanzate militari strategiche mirate a consolidare il controllo sul territorio ucraino e a mettere in crisi la capacità difensiva e logistica di Kyiv. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - L’obiettivo di Putin: conquistare metà dell’Ucraina entro il 2026, secondo un rapporto dell’ISW

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Secondo Obiettivo Putin Conquistare

Pronostico Galles-Italia: obiettivo secondo posto - Galles-Italia si trasforma in una sfida cruciale per le azzurre, che puntano al secondo posto nella Nations League femminile.

Nei giorni scorsi, secondo quanto diffuso da "Il Fatto Quotidiano", Vladimir Putin, presidente della federazione Russa, ha fatto sapere che la pace si può conquistare facilmente: basta che l'occidente americanocentrico si impegni in forma scritta a non espander Partecipa alla discussione

L’obiettivo di Putin: conquistare metà dell’Ucraina entro il 2026, secondo un rapporto dell’ISW - Conquistare metà dell’Ucraina entro la fine del 2026. È questo l’ambizioso e allarmante obiettivo dell’esercito russo, secondo quanto riportato da alti ... laprimapagina.it scrive

Guerra Ucraina, dal Donetsk a Odessa: il piano dell'avanzata russa per conquistare metà Ucraina entro il 2026 - Conquistare metà dell'Ucraina entro la fine del 2026. È l'obiettivo dichiarato dell'esercito russo, secondo il rapporto di ... Lo riporta msn.com

Putin: «L'obiettivo primario della Russia è conquistare il Donbass» - Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al Forum economico di Vladivostok, ha affermato che l'obiettivo "primario" della Russia è la conquista della regione ucraina del Donbass. "L'obiettivo ... Si legge su ilmessaggero.it

Russia, Putin verso la riconferma cerca di conquistare i giovani