Lo storico Tennis Carraia chiude i battenti | Spazio fondamentale le istituzioni ci aiutino

Lo storico Circolo Tennis Carraia, simbolo di passione sportiva e comunità dal 1967 nel cuore di Firenze, rischia di chiudere i battenti. Un colpo duro per il quartiere di San Niccolò e per tutti gli appassionati, che sperano in un intervento decisivo delle istituzioni. È fondamentale che si faccia tutto il possibile per preservare questa preziosa realtà, patrimonio di tradizione e sportività fiorentina. La partita non è ancora finita.

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il cuore sportivo di Firenze, in particolare il quartiere di San Niccolò. Il Circolo Tennis Carraia, storica realtà attiva dal 1967 e punto di riferimento per centinaia di famiglie fiorentine, rischia lo smantellamento e la chiusura definitiva. La notizia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Lo storico Tennis Carraia chiude i battenti: "Spazio fondamentale, le istituzioni ci aiutino"

