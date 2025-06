Lo spauracchio della Tari è alto Ma Aset assicura | Nessun aumento della tariffa

La paura di una Tari salata aleggia sui cittadini, ma Aset rassicura: nessun aumento delle tariffe. La bolletta più alta non deriva da nuove imposte, bensì dal cambiamento nel periodo di fatturazione, passato da 4 a 6 mesi, deciso dal consiglio comunale a fine 2024. Per garantire trasparenza e chiarezza, l’azienda ha già comunicato ufficialmente questa novità. Ecco come affrontare con serenità il prossimo pagamento.

La bolletta Tari spaventa i cittadini, preoccupati per l’importo più alto che si sono visti addebitare. Da Aset tranquillizzano: "Nessun aumento della tariffa, la bolletta è più alta solo perché copre un periodo più lungo, in quanto, da quest’anno, la fatturazione passa da 4 a 6 mesi. Una decisione deliberata dal consiglio comunale a fine 2024. A garanzia della massima trasparenza abbiamo provveduto a darne comunicazione anche attraverso il nostro sito internet". Aset, inoltre, indica i benefici concreti che il nuovo metodo di fatturazione porta all’azienda, al Comune e agli utenti: riduzione dei costi legati alla stampa e alla spedizione delle bollette, minori commissioni a carico degli utenti per i pagamenti tramite PagoPA, semplificazione dell’attività dell’ufficio Tributi, con una riduzione nella gestione delle pratiche relative al servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

