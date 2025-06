Lo invita in cantina per lavori di falegnameria poi chiude a chiave la porta e lo violenta arrestato un 62enne

Una tranquilla visita in cantina si trasforma in un incubo: un uomo di 62 anni, dopo aver invitato un’altra persona per lavori di falegnameria, chiude a chiave la porta e commette violenza. La Polizia di Messina ha notificato gli arresti domiciliari all’indagato, evidenziando ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi nelle situazioni di pericolo. La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta.

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno dato esecuzione ad una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto messinese di 62 anni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Lo invita in cantina per lavori di falegnameria poi chiude a chiave la porta e lo violenta, arrestato un 62enne

