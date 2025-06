Livorno raffica di motorini e scooter rubati | sette colpi in 48 ore nel mirino gli Honda SH

Livorno, città dal cuore pulsante e ricca di vitalità, si trova ad affrontare un preoccupante aumento di furti di motorini e scooter. In soli 48 ore, sette colpi nel mirino degli ignoti hanno preso di mira gli Honda Sh, evidenziando una crescente vulnerabilità in una metropoli dove i mezzi a due ruote sono più che mai il simbolo di mobilità e libertà. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per proteggere cittadini e i loro preziosi veicoli.

Che Livorno sia una città ad alta concentrazione di mezzi a due ruote, con un numero di veicoli per abitanti due volte superiore alla media nazionale, lo dicono i dati relativi alle immatricolazioni. Numeri che, purtroppo, si riflettono anche nella classifica dei furti di motorini e scooter, dove.

