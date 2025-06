Livorno per la Palestina presidio davanti alla prefettura | Fermiamo il memorandum Italia-Israele

Livorno torna a scendere in piazza per ribadire il suo sdegno e la sua solidarietà alla Palestina. Dopo il grande corteo dello scorso 10 maggio, un nuovo presidio davanti alla prefettura si prepara a testimoniare ancora una volta contro il genocidio e il riarmo. L'Italia da decenni ha firmato accordi che alimentano conflitti e sofferenza; è ora di fermare il memorandum Italia-Israele e promuovere pace e giustizia.

Un presidio di protesta per manifestare ancora, dopo il grande corteo dello scorso 10 maggio, "contro il genocidio in Palestina e il riarmo". Livorno scende ancora in piazza quest'oggi, sabato 7 giugno, con un presidio davanti alla prefettura in programma alle 16. "L'Italia da decenni ha firmato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno per la Palestina, presidio davanti alla prefettura: "Fermiamo il memorandum Italia-Israele"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Presidio Livorno Palestina Davanti

“No alle crociere, salviamo Livorno”, comitati ambientalisti in presidio contro overtourism e inquinamento - Riflettori puntati su Livorno, dove ieri, domenica 25 maggio, si è tenuto un presidio dei comitati ambientalisti di Porto Pulito.

Presidio di Amnesty International per la Palestina davanti alla Farnesina - Presidio di Amnesty International per la Palestina davanti alla Farnesina Garlasco, gli strani suicidi dopo la morte di Chiara Poggi: il medico di famiglia, il meccanico e l'amico di Sempio Mkhita ... Segnala msn.com

“Porto presidio di pace”: Livorno Civica espone un sudario in consiglio comunale per ricordare la strage in Palestina - "Porto presidio di pace": Livorno Civica espone un sudario in consiglio comunale per ricordare la strage in Palestina ... Secondo livornopress.it

Presidio di Amnesty International per la Palestina davanti alla Farnesina - Cosi' Amnesty si ritrova in presidio davanti alla Farnesina ... invio di armi a Israele e il riconoscimento dello stato di Palestina. "L'appello e' di intervenire per fermare il genocidio nella ... Come scrive notizie.tiscali.it

Bari, in Prefettura presidio solidarietà a popolo Palestina