Liverpool Up Bid per Wirtz mentre Reds Look to Seal Club Record Dealmaker per Leverkusen Playmaker

Il Liverpool si prepara a fare un passo importante nella finestra di mercato, aumentando l’offerta per Florian Wirtz a ben 113 milioni di sterline. Con l’obiettivo di diventare il record di trasferimento del club, i Reds si contendono il talentuoso centrocampista attaccante del Bayer Leverkusen in una battaglia appassionante. Riusciranno i Reds a conquistare questa stella nascente e scrivere un nuovo capitolo di successi? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa affascinante saga di mercato.

2025-06-07 12:27:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Liverpool ha aumentato la loro offerta per Florian Wirtz a £ 113 milioni mentre la gara per firmare il centrocampista attaccante Bayer Leverkusen si intensifica, secondo i rapporti. In caso di successo, l’ultima offerta di Red è stata segnalata-un pacchetto che garantirebbe il Bundesliga Club £ 100 milioni più £ 13 milioni in componenti aggiuntivi-sarebbe un contratto record di club, ma rimane al di sotto del prezzo richiesto da Leverkusen di £ 126 milioni per il giocatore. Leverkusen, che ha recentemente nominato l’ex capo del Manchester United Erik Ten Hag in sostituzione di Xabi Alonso, ha respinto l’offerta da £ 109 milioni dei campioni della Premier League per la Germania Internazionale lo scorso fine settimana, ma sembra aperta a ulteriori negoziati tra gli interessi di Manchester City e Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Leverkusen Club Liverpool Wirtz

Tah Juve, c’è un nuovo club in pole position! Altro ribaltone nella corsa al centrale del Bayer Leverkusen - Un nuovo colpo di scena nella corsa a Jonathan Tah, protagonista tra i centrali del Bayer Leverkusen e ora nel mirino di un club in pole position.

Florian Wirtz - Liverpool, fumata bianca. Il giocatore, che inizialmente ha detto SÌ al Bayern Monaco, ha rifiutato infine il club bavarese e ha accettato l’offerta dei Reds, con cui tra le due parti si è trovata una bozza d’accordo per un contratto triennale. Ora Partecipa alla discussione

Il Liverpool vuole chiudere per Florian Wirtz Nelle ultime ore i Reds hanno mosso passi concreti per portare in Inghilterra il classe 2003. Il giocatore è aperto al trasferimento, ora è il momento di trattare con il Bayer Leverkusen per definire il costo del cartellin Partecipa alla discussione

Il Liverpool ha ottenuto il permesso per offrire 150 milioni. E portare in squadra Florian Wirtz - Il direttore sportivo del Liverpool Michael Edwards ha ricevuto il via libera per spendere 150 milioni di euro del fondo trasferimenti. Secondo msn.com

Bayer Leverkusen, il ds: “Wirtz? Interesse concreto del Liverpool” - Simon Rolfes, ds del Bayer Leverkusen, ribadisce il forte interesse del Liverpool per Florian Wirtz, gioiello della squadra ... Segnala europacalcio.it

ECCO IL COLPO WIRTZ | E’ pronto a vincere tutto con il nuovo club: che affare - Arriva una novità importante nella carriera del calciatore tedesco. Il centrocampista è pronto per la sua nuova avventura. Segnala ternananews.it

€130M Bid REJECTED By Leverkusen… ?