LIVE Zucco-Simpson Europeo pesi supermedi 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca l’impresa in trasferta

Benvenuti alla diretta live dell'atteso match tra Ivan Zucco e Callum Simpson, valido per il titolo europeo dei pesi supermedi. Questa sfida, che si svolge a Barnsley nel Regno Unito, rappresenta un momento cruciale nella carriera del ventinovenne di Verbania, pronto a scrivere una pagina indimenticabile della sua storia sportiva. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e fate il tifo per il vostro campione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona tarda serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento valido per il titolo europeo dei pesi supermedi in onda a Barnsley, nel Regno Unito (Yorkshire, per la precisione): Ivan Zucco va a caccia del colpo della vita contro Callum Simpson. Sfida tutta lontana da casa per il ventinovenne di Verbania, atteso a uno dei giorni che, nella sua vita, conteranno di più: andare a riportare in Italia un titolo che manca da 18 anni, cioè dal tempo in cui era Cristian Sanavia il principale capostipite in questa categoria di peso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zucco-Simpson, Europeo pesi supermedi 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa in trasferta

