LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 78-84 Serie A basket 2025 in DIRETTA | le V-nere espugnano il Forum e chiudono la serie 3-1 volando in finale scudetto

Una notte memorabile di basket italiano: la Virtus Bologna conquista il Forum, sconfiggendo l’Olimpia Milano 84-78 e chiudendo la serie in quattro gare. Le Nere volano in finale scudetto, lasciando il pubblico senza fiato. La corsa verso il titolo continua, e ora tutto si sposta nelle prossime sfide con il fattore campo dalla parte della Virtus. Rimanete con noi per gli ultimi aggiornamenti e analisi di questa emozionante postseason!

L'Olimpia Milano così abdica dopo due scudetti consecutivi, con la Virtus Bologna che avrà il fattore campo a favore nelle prime due sfide – serie che inizia giovedì prossimo – nella quinta finale scudetto consecutiva. Nonostante un Nikola Mirotic da 30 punti e 15 punti di Shavon Shields per l'Olimpia Milano la Virtus Bologna è riuscita ad espugnare il Forum per la seconda volta in 48 ore senza fallire il match-point che vale la finale scudetto contro la Germani Brescia.

