LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 75-73 Serie A basket 2025 in DIRETTA | 30 punti di Mirotic V-nere ancora a contatto a -5? dalla sirena finale

Un emozionante duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna infiamma la Serie A Basket 2025, con un finale ricco di colpi di scena. Mirotic firma 30 punti, ma la Virtus risponde con grinta e precisione, arrivando a pochi secondi dalla vittoria. Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni istante di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-82 Shengelia dalla media! +6 Virtus a meno di tre minuti dalla sirena finale. Time-out chiamato da Ettore Messina con 6? per chiudere l'azione dopo un'ottima difesa della Virtus. 76-80 22 per Shengelia in lunetta per il +4 Virtus e i 21 punti personali. 76-78 12 per Shavon Shields a cronometro fermo per il -2 Milano. 75-78 CORDINIER CON LA TRIPLA DALLA RIMESSA! +3 VIRTUS. 75-75 Diouf sfrutta il tabellone e pareggia ancora i conti! 75-73 Reverse di Mirotic sulla linea di fondo per il 'trentello'! +2 Olimpia. 73-73 A bersaglio il libero aggiuntivo che vale il pareggio.

