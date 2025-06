LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 59-65 Serie A basket 2025 in DIRETTA | sorpasso bolognese alla terza sirena partita intensissima

Il duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si infiamma in una partita ricca di emozioni e colpi di scena, arrivata ormai al rush finale. I biancorossi tentano la rimonta, mentre i bolognesi si difendono con grinta, regalando ai tifosi uno spettacolo indimenticabile. Segui in tempo reale ogni momento saliente e scopri chi uscirà vincitore da questa sfida epica! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-70 22 per il numero 33, che aggiorna ancora il proprio bottino a quota 28 punti. +3 Milano. 71-70 MIROTIC DA LONTANISSIMO! SORPASSO OLIMPIA, 26 PUNTI PER IL FUORICLASSE BIANCOROSSO. 68-70 23 per Marco Belinelli in lunetta per il +2 Virtus. 68-68 12 per Ousmane Diop che vale il pareggio! 67-68 22 per Armoni Brooks e -1 Olimpia. 65-68 Shields attacca il ferro e riporta Milano a -3. 63-68 BELINELLI SUONA LA CARICA DA TRE! 63-65 ANCORA MIROTIC! 23 PUNTI PER LUI, INARRESTABILE. -2 OLIMPIA. 61-65 Rimbalzo ed appoggio di Mirotic! Inizia l’ultima frazione decisiva al Forum! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la Virtus Bologna è avanti 59-65 sull’Olimpia Milano! 59-65 22 per Matt Morgan a cronometro fermo per ristabilire il +6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 59-65, Serie A basket 2025 in DIRETTA: sorpasso bolognese alla terza sirena, partita intensissima

