LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 51-51 Serie A basket 2025 in DIRETTA | partita in perfetto equilibrio nel terzo quarto 19 punti di Shengelia e Mirotic

Il confronto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna regala emozioni intense, con il punteggio di 51-51 e un equilibrio che si mantiene nel terzo quarto. Shengelia e Mirotic sono protagonisti con 19 punti ciascuno, dimostrando una sfida appassionante tra due grandi titani del basket italiano. Segui la diretta live e scopri come si evolverà questa partita di altissimo livello, dove ogni azione potrebbe cambiare le sorti dell’incontro. Non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-51 MANNION PAREGGIA I CONTI DA TRE! 48-51 Assist di Shengelia per Diouf che appoggia! +3 Virtus, time-out Messina. 48-49 Chiuso il 2+1 dal georgiano, che aggiorna il bottino personale a quota 19 punti e porta la Virtus in vantaggio. 48-48 Shengelia subisce fallo e segna! Ancora parità . 48-46 Euro-step di Nikola Mirotic! +2 Olimpia e 19 punti per lui. Fallito però il libero aggiuntivo. 46-46 HACKETT COL FALLO! CHE GIOCATA DEL PLAYMAKER TRICOLORE. 46-44 ‘ Coast to coast’ di Nico Mannion per il nuovo vantaggio milanese! 44-44 Diouf trova il pareggio! Inizia il terzo quarto! Si riparte dal 44-42 con cui si era chiuso il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 51-51, Serie A basket 2025 in DIRETTA: partita in perfetto equilibrio nel terzo quarto, 19 punti di Shengelia e Mirotic

