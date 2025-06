LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 44-42 Serie A basket 2025 in DIRETTA | padroni di casa avanti di due sole lunghezze dopo 20? intensissimi

Un'epica sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna infiamma il nostro palazzetto: dopo 20 minuti di battaglia, Milano conduce di due punti in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. I protagonisti si sfidano a viso aperto, con cifre impressionanti e percentuali di alto livello. Riusciranno le due grandi squadre a mantenere la concentrazione e conquistare la vittoria? La risposta si scoprirĂ nel secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 17 punti di Nikola Mirotic e 8 punti di Zach LeDay per l’Olimpia Milano, con 16 punti di Tornike Shengelia per la Virtus Bologna capace di rimontare da -12 dopo un pessimo primo quarto. Percentuali simili da due (53.85% Milano – 56.25% Virtus), con i meneghini piĂą precisi da tre (38.46%) rispetto ai bolognesi che però hanno sbagliato meno tiri liberi (1214). La preghiera di Bolmaro non va a bersaglio! Si va all’intervallo lungo sul 44-42 in favore dell’Olimpia Milano al temine di un primo tempo intensissimo. 44-42 TRIPLA DI SHIELDS! SI SEGNA SOLO DA TRE, +2 OLIMPIA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 44-42, Serie A basket 2025 in DIRETTA: padroni di casa avanti di due sole lunghezze dopo 20? intensissimi

