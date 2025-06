LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 15-9 Serie A basket 2025 in DIRETTA | buon avvio dei meneghini 8 punti di Nikola Mirotic

L’attesa è finita: il grande classico tra Olimpia Milano e Virtus Bologna rivela ancora una volta il suo fascino, regalando un avvio appassionante con scambi serrati e giocate spettacolari. Nikola Mirotic guida i suoi con energia e determinazione, mentre le emozioni si susseguono senza sosta. Restate sintonizzati e cliccate qui per seguire in diretta ogni azione di questa sfida imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-9 Schiacciata di Leandro Bolmaro! +6 Olimpia, time-out Ivanovic. 13-9 22 per Nikola Mirotic, che allunga il parziale meneghino. 11-9 TRIPLA DI LEDAY! 8-9 22 anche per Diouf, che riporta la Virtus davanti. 8-7 Zach LeDay perfetto in lunetta: 22 e Milano mette nuovamente la freccia. 6-7 RISPONDE SUBITO HACKETT IN POST BASSO: CONTRO-SORPASSO VIRTUS! 6-5 MIROTIC INARRESTABILE: CANESTRO IN ALLONTANAMENTO, SORPASSO OLIMPIA! 4-5 Virata perfetta di Mirotic: Milano rimane agganciata, -1. 2-5 22 anche per Diouf a cronometro fermo. 2-3 22 per Nikola Mirotic in lunetta: anche l’Olimpia Milano segna in questa partita. 🔗 Leggi su Oasport.it