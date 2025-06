LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | pole e record per Marc Marquez 4 Bagnaia Alle 15 00 la Sprint

Preparati a vivere un emozionante weekend di MotoGP ad Aragon 2025! La pista si infiamma con record, pole position e strategie che promettono spettacolo. Marc Marquez conferma la sua supremazia, stabilendo il nuovo record del circuito, mentre Bagnaia deve affrontare una sfida cruciale alle 15:00 con la sprint. Resta con noi per non perdere neanche un istante di questa battaglia ad alta velocità !

11.36 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 15.00 per la Sprint! 11.34 Pronostico rispettato dunque in qualifica ad Aragon, con Marc Marquez che ha confermato la sua superiorità anche sul giro secco firmando il record del circuito e rifilando quasi tre decimi ai primi inseguitori. Buon piazzamento (4°) ma distacco molto pesante (6 decimi) per Bagnaia, che avrà comunque la possibilità di costruire delle gare da podio tra oggi pomeriggio e domani. 11.32 Non cambia nulla alla fine tra i migliori cinque. Marc Marquez conquista dunque la pole position ad Aragon davanti al fratello Alex e ad un ottimo Morbidelli.

SPRINT MOTOGP ARAGON 2025?MARC MARQUEZ TORNA AL TOPGRAND PREMIO GOPRO DI ARAGON#AragonGP 2025