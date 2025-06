LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez svetta anche in FP2 a breve le qualifiche!

Se sei un appassionato di MotoGP, non perdere nemmeno un minuto: il GP di Aragón 2025 è arrivato e le qualifiche si avvicinano! Marc Marquez si conferma protagonista, ma Bagnaia non molla e punta alla rimonta. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e vivi l’emozione della corsa con noi: chi salirà sul podio? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE e scopri ogni dettaglio!

10.47 Bagnaia continua a crescere run dopo run, facendo intravedere a sprazzi un ottimo potenziale soprattutto con gomme usate, ma Marc Marquez è ancora lontano e sono numerosi gli avversari da battere per salire sul podio. 10.45 La seconda sessione di libere conferma di fatto la superiorità di Marc Marquez, seppur con meno margine rispetto al venerdì, ma alle sue spalle sono tanti i possibili candidati alla prima fila e al podio. 10.42 Marc Marquez si migliora leggermente in 1'46?607 con gomme medie che hanno già percorso una ventina di giri. Lo spagnolo della Ducati chiude la FP2 in testa davanti ad Acosta, Morbidelli, Viñales, Binder, Bezzecchi e Bagnaia.

