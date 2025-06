LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez favorito Bagnaia deve limitare i danni

Benvenuti alla nostra emozionante diretta del GP d’Aragon 2025! Un sabato di adrenalina e sfide mozzafiato al MotorLand, con Marc Marquez deciso a dominare e Bagnaia determinato a limitare i danni. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, curiosità e analisi delle qualifiche e della Sprint: tutto pronto per un weekend che promette spettacolo e colpi di scena!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint per il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto dunque per un sabato di fuoco al MotorLand di Alcañiz, in cui i piloti della classe regina si daranno battaglia per la pole position e a seguire nella manche breve con in palio i primi punti iridati del weekend. Riflettori puntati sui fratelli Marquez ed in particolare su Marc, favorito d’obbligo soprattutto per quanto visto nella giornata di venerdì. Il leader del campionato si è dimostrato nettamente superiore alla concorrenza sia sul giro secco che sul passo, quindi va considerato il punto di riferimento in vista della fase cruciale del fine settimana iberico su una pista sinistrorsa che esalta le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez favorito, Bagnaia deve limitare i danni

