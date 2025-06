LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez domina la Sprint Race e scappa in classifica Crisi nera per Bagnaia

Il GP di Aragón 2025 di MotoGP è in pieno svolgimento e la tensione si fa palpabile! Marc Marquez domina la Sprint Race, allontanandosi in classifica, mentre Bagnaia attraversa una crisi nera. Fermin Aldeguer sorprende con un podio eccellente, mentre Morbidelli lotta per il quarto posto. Rimanete sintonizzati per vivere ogni emozione in diretta: clicca qui per aggiornamenti continui e non perdere nemmeno un secondo di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Fermin Aldeguer centra un podio eccellente e conferma la sua crescita. Morbidelli ha provato a tenere duro ma si è accontentato del quarto posto davanti ad Acosta e al Diggia. 15.28 Come ampiamente preventivato Marc Marquez ha vinto la Sprint Race e si conferma come unico vero favorito anche per la gara di domani. Alex Marquez ha provato a battagliare in avvio ma, dopo il sorpasso, non c’è più stata storia. 15.26 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTOGP 2025: Marc Marquez comanda con 208 punti e +27 su Alex Marquez. Terzo Bagnaia a 124 (-84), quarto Morbidelli con 104. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez domina la Sprint Race e scappa in classifica. Crisi nera per Bagnaia

