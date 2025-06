LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | comincia la FP2 Bagnaia deve cambiare passo

Il GP di Aragon 2025 si accende con una sessione di libere emozionante, dove i piloti sono all'opera per trovare il ritmo perfetto. Marquez, Acosta, Bagnaia: tutti pronti a sfidarsi in un testa a testa mozzafiato. Bagnaia deve cambiare passo per risalire la classifica e puntare alla vittoria. Resta sintonizzato, clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un secondo di questa avvincente battaglia su due ruote.

Marc Marquez (l'unico dei big a montare una soft nuova al posteriore) si rilancia dopo aver preso spazio e torna al comando in 1'47?182 con un margine di 82 millesimi su Acosta e 132 su Bagnaia. 10.19 Alex Marquez aumenta il ritmo e scavalca il fratello Marc per un millesimo in 1'47?375. 1'47?5 per Aldeguer e Viñales, 1'47?6 Bezzecchi, 1'47?7 per Mir e Bagnaia. 10.17 Marc Marquez parte forte e si mette subito a dettare il passo con un ottimo 1'47?3 in scia al fratello Alex. Bene anche Aldeguer in 1'47?6, mentre Bagnaia scende al 10° posto in 1'48?1.

