LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | alle 15 00 la Sprint Marc Marquez vuole il successo Bagnaia per rinascere

Benvenuti al MotorLand di Alcañiz, pronti a vivere un emozionante weekend di MotoGP 2025! Alle 15:00, scatta la tanto attesa Sprint Race, con Marc Marquez determinato a conquistare il successo e Bagnaia pronto a rinascere. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e lasciatevi coinvolgere dall’adrenalina di questa sfida mozzafiato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un momento di questa spettacolare giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Buongiorno e bentornati al MotorLand di Alcaniz. Tra 30 minuti esatti scatterà ufficialmente la Sprint Race del Gran Premio di Aragon! 11.36 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 15.00 per la Sprint! 11.34 Pronostico rispettato dunque in qualifica ad Aragon, con Marc Marquez che ha confermato la sua superiorità anche sul giro secco firmando il record del circuito e rifilando quasi tre decimi ai primi inseguitori. Buon piazzamento (4°) ma distacco molto pesante (6 decimi) per Bagnaia, che avrà comunque la possibilità di costruire delle gare da podio tra oggi pomeriggio e domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: alle 15.00 la Sprint. Marc Marquez vuole il successo, Bagnaia per rinascere

