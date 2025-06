LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Alex Marquez precede Morbidelli e Marc Bagnaia scivola in 7a posizione

Il Gran Premio di Aragón 2025 si sta infiammando: Alex Marquez domina la pista, tallonato da Morbidelli e Marc Marquez, mentre Bagnaia affronta una scivolata che lo relegano in settima posizione. Con ogni curva, la battaglia si intensifica: clicca qui per aggiornamenti live e scopri chi salirà sul podio in questa emozionante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 giri: Marc Marquez attacca Morbidelli in curva 1 e lo passa non senza fatica, Bagnaia scivola in ottava posizione passato anche da Di Giannantonio -11 giri: Alex Marquez comanda su Morbidelli e Marc Marquez, poi Aldeguer, Acosta, Quartararo e Bagnaia che ha perso 3 posizioni. PARTENZA – Lo scatto migliore porta la firma di Alex Marquez che precede Morbidelli, Marc e Acosta! 15.03 Griglia di partenza di nuovo al completo. Pochi istanti e si parte! Sale la tensione ad Aragon!!!!!!!!!!!! 15.02 Lo schieramento di partenza inizia a riempirsi di nuovo. Pochi istanti e sarà al completo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Alex Marquez precede Morbidelli e Marc, Bagnaia scivola in 7a posizione

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Marquez Morbidelli Alex Marc

MotoGP, Marc Marquez record e pole position ad Aragon. Morbidelli 3° precede Pecco Bagnaia - mondiale di MotoGP, con il suo talento inarrestabile. Marc Marquez continua a stupire, stabilendo un nuovo record e conquistando la pole position a Aragon, mentre Morbidelli e Bagnaia si battono per le posizioni di vertice.

MOTOGP | Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio di Aragon di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e Franco Morbidelli (Ducati Vr46). #ANSA Partecipa alla discussione

Grandissima prestazione di Marc Marquez, che si conferma mattatore ad Aragon e ottiene pole e record della pista. In prima fila il fratello Alex e Morbidelli, Bagnaia 4° #MotoGP #AragonGP Partecipa alla discussione

MotoGP diretta Sprint GP Aragon LIVE: Marc Marquez favoritissimo dalla pole, poi Alex, Morbidelli e Bagnaia - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Aragona, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito omonimo. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 15.00 di s ... Riporta sport.virgilio.it

Marc Marquez super favorito per la sprint, più equilibrio per il podio [VIDEO] - Prima fila: Marc Marquez, Alex Marquez e Franco Morbidelli. Seconda fila: Pecco Bagnaia, Pedro Acosta e Brad Binder. Solo 20esimo Marco Bezzecchi. L'analisi a caldo delle qualifiche e il pronostico pe ... moto.it scrive

Gara Sprint diretta MotoGp Aragon: segui Bagnaia, Morbidelli e i Marquez - Il Motomondiale fa tappa in Spagna per il Gp d'Aragon, ottavo appuntamento della stagione 2025: in attesa delle gare di domenica, oggi, nella classe MotoGp, è il giorno della Sprint. Marc Marquez su D ... Segnala corrieredellosport.it

Marc Marquez Cetak Record & Raih Pole di MotoGP Aragon Disusul Alex Marquez & Franco Morbidelli