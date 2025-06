LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Varfolomeev in testa tocca a Raffaeli e Dragas

Il grande spettacolo della ginnastica ritmica europea 2025 entra nel vivo! Con tensione alle stelle e protagonisti di talento come Varfolomeev in testa, l’attenzione si sposta su Sofia Raffaeli e Tara Dragas, pronte a contendersi il podio nella finale All-Around a squadre. Segui in diretta tutte le emozioni, aggiornando questa pagina per non perdere nemmeno un attimo di questa straordinaria competizione!

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00 Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale – Le qualificate alle finali degli Europei 11.35 Si è concluso il primo gruppo. 11:32 Spazio alla britannica Marfa Ekimova, impegnata alle clavette. 11:30 Score di 16.250 (D: 8.2 E: 4.150 A: 5.700 Pen: 1.800) per Sumkin. L'israeliana ha purtroppo commesso svariati errori al cerchio, e scivola in ottava posizione con un complessivo 100.950. 11:28 In corso l'esibizione alla palla della finlandese Lia Kallio. 11:25 Buon 28.500 (D: 12.6 E: 7.

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

