LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Tugolukova al comando dopo la prima rotazione

Gli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 sono in pieno fermento, con le atlete pronte a regalare spettacolo e emozioni. Dopo la prima rotazione, Tugolukova guida la classifica, ma la competizione è ancora aperta. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla finale all-around e le performance delle stelle emergenti come Sofia Raffaeli e Tara Dragas. La suspense è alle stelle: chi conquisterà il podio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00 Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale – Le qualificate alle finali degli Europei 09.26 Per l’ucraina Karika arriva l’ottimo punteggio di 28.100 (D: 12.2 E: 8.000 A: 7.900). 54.700 lo score dopo due rotazioni per lei. Al cerchio tocca ora alla polacca Emilia Heichel. 09:24 25.550 lo score ottenuto alla palla dall’estone Vaher. Si prosegue alle clavette con la tedesca Anastasia Simakova. 09:21 Alle clavette l’ucraina Polina Karika. 09:20 Si riparte con la padrona di casa Anette Vaher, impegnata alla palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Tugolukova al comando dopo la prima rotazione

