LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | tocca al primo gruppo della finale del concorso generale

Benvenuti alla nostra diretta live degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025! Oggi, vivrete le emozioni della finale all-around, con le migliori ginnaste europee pronte a sfidarsi per il titolo. Seguite con noi ogni acrobazia e ogni sorriso, mentre le atlete si esibiscono in questa straordinaria competizione. Restate sintonizzati: l’azione sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00 Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale – Le qualificate alle finali degli Europei 08:20 Sofia Raffaeli e Tara Dragas sono inserite nel secondo gruppo di questa finale ed entreranno in scena a partire dalle 12.20. 08:16 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale della finale all around degli Europei di ginnastica ritmica. A Tallin (Estonia) tutto pronto per il primo gruppo. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale agli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si incoronerà la Reginetta del Vecchio Continente e si premierà l’atleta più completa sui quattro attrezzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: tocca al primo gruppo della finale del concorso generale

