LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Spagna ed Azerbaijan impressionano nella prima rotazione si allontana la medaglia per le Farfalle

Sei pronto a vivere in diretta l'emozionante giornata dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025? Spagna e Azerbaijan brillano nella prima rotazione, mentre le farfalle si allontanano dalla medaglia. Resta aggiornato sui risultati e le performance più spettacolari: clicca qui per seguire la diretta e non perdere neanche un attimo di questa avvincente finale all-around individuale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 18.49 Tocca ora all’esercizio con palle ed hula-hoops di Andorra. 18.48 Seconda posizione per l’Azerbaijan con il misto palle e cerchi. Le azere hanno ottenuto 25.800 (D: 12.6, E: 6.55, A: 6.65) e si mettono in scia ad Israele. 18.46 Concluso l’esercizio delle ungheresi 18.43 Tocca ora all’Ungheria. 18.43 Prima posizione per la Spagna ai 5 nastri!! Le spagnole hanno ottenuto 25.800 (D: 12.2, E: 6.55, A: 7.35, Pen: 0.3) e volano in testa alla classifica dell’attrezzo 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Spagna ed Azerbaijan impressionano nella prima rotazione, si allontana la medaglia per le Farfalle

