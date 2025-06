LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Sofia Raffaeli si gioca una medaglia nella finale all-around

Benvenuti alla grande emozione degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 a Tallinn! Mentre Sofia Raffaeli si gioca una medaglia nella finale all-around, il pubblico è tutto con lei, pronti a vivere ogni momento in diretta. La sfida tra le migliori atlete europee promette spettacolo e suspense fino all’ultimo attrezzo. Rimanete sintonizzati, perché la gara più attesa sta per cominciare: ecco la nostra copertura aggiornata in tempo reale!

Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale – Le qualificate alle finali degli Europei Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale agli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si incoronerà la Reginetta del Vecchio Continente e si premierà l'atleta più completa sui quattro attrezzi. In terra balcanica va in scena la gara più importante del fine settimana, l'unica che è presente anche alle Olimpiadi dove invece non vengono assegnate medaglie nelle finali di specialità. L'Italia vuole sognare in grande con Sofia Raffaeli: dopo aver conquistato due argenti nelle ultime due edizioni della rassegna continentale e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, la fuoriclasse marchigiana andrà a caccia di un nuovo podio di spessore sul giro completo.

