LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Sofia Raffaeli ai piedi del podio nell’all-around

Benvenuti alla nostra copertura live dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025 a Sofia! Oggi, emozioni e sorprese si intrecciano mentre le atlete si sfidano per conquistare il podio. Tra queste, Sofia Raffaeli si è distinta con una performance eccezionale, arrivando vicino all’alloro. Non perdetevi gli aggiornamenti in tempo reale, perché ogni istante può riservare un colpo di scena memorabile. Restate con noi e scoprite cosa ci riserva questa giornata straordinaria!

Grazie per averci seguito in questa intensa giornata. Appuntamento alle ore 16.00 con l'all-around per gruppi (grande attesa per le Farfalle), mentre domani (dalle ore 11.10) si disputeranno le finali di specialità. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 15.22 Tara Dragas ha concluso in quinta posizione con il totale di 112.550 (28.650 al cerchio, 26.600 alla palla, 29.350 alle clavette, 27.950 al nastro). Ottimo piazzamento per la 18enne friulana, per la prima volta al tavolo delle grandi.

