LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Sofia Raffaeli a caccia di una medaglia nell’all-around

Benvenuti alla emozionante diretta degli Europei 2025 di ginnastica ritmica a Sofia! Oggi, Sofia Raffaeli si gioca tutto in cerca di una medaglia nell’all around, con la speranza di regalare un’emozione indimenticabile. Seguite con noi l’azione in tempo reale e scoprite insieme le imprese delle stelle della ginnastica europea. Cliccate qui per aggiornamenti live e vivere ogni momento di questa spettacolare sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00 Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale – Le qualificate alle finali degli Europei Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale agli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si incoronerà la Reginetta del Vecchio Continente e si premierà l’atleta più completa sui quattro attrezzi. In terra balcanica va in scena la gara più importante del fine settimana, l’unica che è presente anche alle Olimpiadi dove invece non vengono assegnate medaglie nelle finali di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia di una medaglia nell’all-around

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano di difendere la corona nella gara a squadre! - Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica! Oggi, a Lipsia, le azzurre puntano a difendere il titolo nella gara a squadre, mentre iniziano le qualificazioni femminili.

Europei Ginnastica Ritmica a Tallinn, oggi e domani le qualificazioni, sabato e domenica le finali All Round Individuali e Squadre, più le finali di specialità, con ampia copertura su Rai Sport e Rai Play TC Rai: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito difende il titolo all-around!

Sofia Tonelli - All Around - Campionato Europeo Ginnastica Artistica - Leipzig - 29-5-25