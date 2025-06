LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | sbaglia l’Ucraina che chiude alle spalle delle Farfalle sorpresa Estonia

I Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025 sono in pieno svolgimento e l’emozione è alle stelle! Con sorprese, errori e performance mozzafiato, il quadro si fa sempre più interessante. L’Ucraina, con un risultato sorprendente, si posiziona alle spalle delle Farfalle italiane, mentre l’Estonia si distingue come grande rivelazione. Clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni attimo di questa spettacolare finale all-around individuale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 17.34 Ora è il momento della Grecia, ultima dopo la prima rotazione 17.33 20.650 punti per la Francia (D: 10.5, E: 4.9, A: 5.85, Pen: 0.6) 17.33 Terminato l’esercizio delle turche 17.30 È il momento della Turchia 17.29 L’Ucraina ha ottenuto 19.450 punti ai 5 nastri (D: 9.3, E: 4.2, A: 5.95) ed è alle spalle dell’Italia nella classifica all-around con 45.000 17.28 Termina ora l’esercizio delle francesi 17.27 Ricorso dell’Estonia anche per il secondo esercizio 17.25 È il momento della Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: sbaglia l’Ucraina che chiude alle spalle delle Farfalle, sorpresa Estonia

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

