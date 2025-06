LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Raffaeli e Dragas in lotta per le medaglie all-around!

Il grande spettacolo della ginnastica ritmica europea 2025 è in pieno svolgimento! Raffaeli e Dragas si sfidano all’ultimo movimento, determinati a conquistare le medaglie dell’all-around. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni emozione di questa emozionante finale, perché ogni attimo può fare la differenza. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE e scoprire chi salirà sul podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00 13.38 La polacca Liliana Lewinska ha eseguito una buona prova al nastro, ora toccherà al cerchio di Daniela Munits e poi ci sarà spazio per le italiane. 13.37 Ora attendiamo i punteggi di Raffaeli e Dragas, intanto toccherà alla spagnola Lucia Gonzalez al nastro, 13.35 MERAVIGLIAAAAAA. Sofia Raffaeli supera brillantemente tutti i lanci di attrezzo, le sue riprese sono impeccabili ed è splendida anche l’interpretazione, in linea perfetta su una canzone d’amore della tradizione siciliana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Raffaeli e Dragas in lotta per le medaglie all-around!

