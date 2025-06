LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Raffaeli e Dragas brillanti a inizio gara

Il debutto ai Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025 sta infiammando gli appassionati di tutto il continente. Raffaeli e Dragas sono partite con brillantezza, regalando emozioni fin dai primi minuti. Segui la nostra diretta live per essere sempre aggiornato sulle prestazioni delle stelle italiane e delle rivali europee. Non perdere neanche un attimo di questa spettacolare competizione: clicca qui e immergiti nell’azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00 13.17 Millon ottiene 26.100 alla palla. 13.16 La rotazione si è aperta con le prove di Millon e Lica. Ora toccherà alla rumena Andreea Verdes al nastro, aspettiamo la palla di Taiisia Onofriichuk. 13.14 Dovremo aspettare una ventina di minuti per vedere le azzurre: Tara Dragas alla palla, Sofia Raffaeli alle clavette. Le nostre portacolori si esibiranno per nona e decima. 13.12 L’ordine della seconda rotazione: 1. Maena Millon (Francia, palla) 2. Amalia Lica (Romania, clavette) 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Raffaeli e Dragas brillanti a inizio gara

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

