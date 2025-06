LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via della finale le Farfalle sognano una medaglia

Tra emozioni e tensione, tra sogni e sfide, le Farfalle della ginnastica ritmica europea si preparano a scrivere una nuova pagina di storia agli Europei 2025. Con una squadra rinnovata e guidate dalla fresca energia di Mariela Pashalieva, le atlete italiane sono pronte a dare il massimo nella finale all-around individuale. Pochi minuti al via: scopri in diretta se il desiderio di medaglia si trasformerà in realtà .

Le Farfalle si presentano a questi Europei con una nuova pelle: nella squadra odierna non ci sarà alcun elemento della formazione che ha conquistato il bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi della scorsa estate. Sarà il primo grande appuntamento per l'Italia con la nuova allenatrice Mariela Pashalieva, che ha preso il posto di Emanuela Maccarani. A Tallin (Estonia) è il momento di assegnare le medaglie dell'all-around a squadre. Le rinnovate Farfalle sognano una medaglia in questa prova della rassegna continentale per mandare un messaggio a tutte le rivali

Europei Ginnastica Ritmica a Tallinn, oggi e domani le qualificazioni, sabato e domenica le finali All Round Individuali e Squadre, più le finali di specialità, con ampia copertura su Rai Sport e Rai Play

