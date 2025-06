LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | le rinnovate Farfalle a caccia del podio all-around!

Benvenuti alla nostra emozionante diretta live degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 a Tallin! Le straordinarie Farfalle si preparano a stupire con le loro rinnovate performance, puntando al podio nell’all-around. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati che vogliono seguire ogni momento di questa sfida europea ricca di talento e passione. Cliccate qui per rimanere aggiornati in tempo reale e vivere l’emozione insieme a noi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale all-around a squadre degli Europei di ginnastica ritmica 2025. A Tallin (Estonia) è il momento di assegnare le medaglie nel concorso generale: le Farfalle vanno a caccia del podio nella rassegna continentale. Le Farfalle si presentano a questi Europei con una nuova pelle: nella squadra odierna non ci sarà alcun elemento della formazione che ha conquistato il bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi della scorsa estate. Sarà il primo grande appuntamento per l’Italia con la nuova allenatrice Mariela Pashalieva, che ha preso il posto di Emanuela Maccarani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: le rinnovate Farfalle a caccia del podio all-around!

