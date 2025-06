LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | la tedesca Varfolomeev guida la classifica ad una rotazione dal termine

Non perdere l'emozione dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025, in diretta live! Mentre la tedesca Varfolomeev guida la classifica in una fase decisiva dell’ultima rotazione, restate aggiornati per scoprire chi conquisterà il titolo. Con Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale e tante sorprese all’orizzonte, questa gara promette spettacolo e adrenalina fino all’ultimo secondo. Clicca qui per vivere ogni momento in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00 Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale – Le qualificate alle finali degli Europei 10:54 Spazio all’ucraina Polina Karika al cerchio. 10:52 Ultima rotazione che inizia con l’estone Anette Vaher al nastro. QUARTA ROTAZIONE 10:51 LA TOP TEN DOPO TRE ROTAZIONI 1 GER Varfolomeev Darja 86.650 2 ISR Sumkin Meital Maayan 84.700 3 CYP Tugolukova Vera 84.600 4 GER Simakova Anastasia 82.950 5 UKR Karika Polina 81.950 6 BUL Brezalieva Eva 81.350 7 TUR Emir Hatice Gokce 79.500 8 POL Heichel Emilia 79. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: la tedesca Varfolomeev guida la classifica ad una rotazione dal termine

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano di difendere la corona nella gara a squadre! - Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica! Oggi, a Lipsia, le azzurre puntano a difendere il titolo nella gara a squadre, mentre iniziano le qualificazioni femminili.

Europei Ginnastica Ritmica a Tallinn, oggi e domani le qualificazioni, sabato e domenica le finali All Round Individuali e Squadre, più le finali di specialità, con ampia copertura su Rai Sport e Rai Play TC Rai: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio Partecipa alla discussione

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito difende il titolo all-around! - Partecipa alla discussione

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli si gioca una medaglia nella finale all-around - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale - Le qualificate alle finali degli Europei Buongiorno e benvenuti alla ... Come scrive oasport.it

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: le rinnovate Farfalle a caccia del podio all-around! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale all-around a squadre ... Si legge su oasport.it

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024/ L’ultimo oro è della Spagna, Italia solo settima (26 maggio) - (agg. di Claudio Franceschini) EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI Ampia copertura sarà garantita per tutto quello che succederà in una ... Come scrive ilsussidiario.net