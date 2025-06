LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | la Spagna prova a far saltare il banco attesa per l’Azerbaijan

Dai palcoscenici dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica, la tensione è alle stelle: la Spagna sfida le aspettative, mentre l’Azerbaijan tenta di saltare il banco. Restate con noi per vivere in tempo reale questa emozionante finale All-Around Individuale, tra sorprese e colpi di scena. Clicca qui per aggiornamenti continui e non perdere neanche un attimo di questa spettacolare sfida che potrebbe riscrivere la classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 19.30 È il momento della verità: inizia l’esercizio dell’Azerbaijan. 19.29 Esultano i tecnici spagnoli. Le iberiche sono sicuramente a medaglia scalzando l’Italia dal podio. Bisogna però attendere il punteggio ufficiale per capire se riusciranno ad avere la meglio di Israele oltre che vedere l’esercizio dell’Azerbaijan. 19.28 Arriva il punteggio della Finlandia che con i 5 nastri ha ottenuto 20.550 punti (D: 9.9, E: 4.55, A: 6.1) 19.27 GRANDISSIMO ESERCIZIO!!! Le spagnole sfiorano la perfezione nell’esercizio con 3 palle e 2 hula-hoops e rischiano di far saltare il banco nella lotta per l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: la Spagna prova a far saltare il banco, attesa per l’Azerbaijan

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

