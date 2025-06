LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Israele in testa dopo la prima suddivisione seconda la sorprendente Estonia Le Farfalle devono sperare per il bronzo

L'emozione è alle stelle agli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 in diretta! Israele guida la classifica dopo la prima suddivisione, con un sorprendente risultato dell'Estonia che si colloca al secondo posto, mentre le Farfalle italiane sperano nel podio. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti live e scoprite chi salirà sul podio di questa avvincente finale all-around individuale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 17.50 Accolto il ricorso dell’Estonia ai nastri. Il nuovo punteggio della formazione di casa è 47.800 17.48 Prima posizione nell’all-around per Israele con 49.500 (D:10.7, E: 5.8, A: 7.0, Pen: 0.300). Seconda l’Estonia, terza l’Italia. 17.45 Siamo in attesa del punteggio di Israele, ultima nazione in gara in questa prima suddivisione. 17.43 Settima posizione per la Grecia con 22.150 nel misto palle e cerchi(D:10.4, E: 5.45, A: 6.3) 17.43 Respinto il ricorso della Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Israele in testa dopo la prima suddivisione, seconda la sorprendente Estonia. Le Farfalle devono sperare per il bronzo

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Estonia

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano di difendere la corona nella gara a squadre! - Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica! Oggi, a Lipsia, le azzurre puntano a difendere il titolo nella gara a squadre, mentre iniziano le qualificazioni femminili.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli si gioca una medaglia nella finale all-around - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sofia Raffaeli e Tara Dragas in finale - Le qualificate alle finali degli Europei Buongiorno e benvenuti alla ... Come scrive oasport.it

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: le rinnovate Farfalle a caccia del podio all-around! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale all-around a squadre ... Da oasport.it

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: doppietta d’oro alla palla e alle clavette per Sofia Raffaeli! Formica Atomica da brividi! - buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. La rassegna continentale sta volgendo al termine, a Baku la…) ... Come scrive informazione.it