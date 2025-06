LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Israele in testa dopo la prima rotazione inseguono le Farfalle

L'emozione è alle stelle agli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 in diretta, con Israele in testa dopo la prima rotazione e le Farfalle italiane che cercano di risalire la china. Segui ogni movimento, ogni dettaglio e ogni sorpresa della competizione cliccando qui per gli aggiornamenti live e non perdere neanche un attimo di questa spettacolare finale all-around!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 17.00 Ancora alcune imperfezioni per le bulgare con due perdite pesanti. Finale da dimenticare per la Bulgaria che rischia di non qualificarsi neppure alle finali dei singoli attrezzi 16.58 Questa la classifica delle 3 palle & 2 hula hoop dopo la prima rotazione: 1 ISR ISRAELE 26.300 2 UKR UCRAINA 25.550 3 TUR TURCHIA 23.000* 4 CZE CECHIA 22.350 5 BUL BULGARIA 19.600 16.57 È il momento della Bulgaria che cerca il riscatto con i nastri. 16.56 Terminato l’esercizio delle tedesche al misto palle e cerchi 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Israele in testa dopo la prima rotazione, inseguono le Farfalle

