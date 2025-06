LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | inizia la seconda suddivisione le Farfalle devono guardarsi da Spagna ed Azerbaijan

Sei pronto a vivere l'emozione dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025 in diretta? La seconda suddivisione sta per entrare nel vivo, e le Farfalle devono tenere d'occhio Spagna e Azerbaigian per mantenere alta la sfida. Clicca qui per seguire ogni momento e scoprire chi salirà sul podio! L'appuntamento con le finali all-around individuale si fa sempre più avvincente: non perdere neanche un attimo!

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 18.25 Tocca ora alla Polonia 18.24 19.750 punti per la Lituania (D: 9.1, E: 4.6, A: 6.05). Settima posizione provvisoria nella classifica dei 5 nastri 18.23 Decisamente negativa la prova delle georgiane con due scontri tra le ginnaste e tante perdite di attrezzi. 18.21 C'è uno scontro tra due ginnaste con la conseguente perdita dell'attrezzo 18.20 È il momento della Georgia con il misto con 3 palle e 2 hula-hoop 18.18 Alcune sbavature nella parte centrale per le lituane con alcune perdite dei nastri.

