LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | inizia la finale grande attesa per le Farfalle

L’attesa è finita: i Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025 sono in pieno svolgimento, e la finale all-around individuale sta regalando emozioni da brivido. Le Farfalle azzurre si preparano a sfidare le avversarie in un’atmosfera di pura adrenalina. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale, commenti e risultati live di questa avventura sportiva che promette di lasciare il segno. Non perdere nemmeno un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 16.12 Ottimo esercizio dell’Italia nonostante alcune sbavature che hanno costretto le ragazze ad alcuni recuperi 16.09 È ora il momento delle Farfalle con i 5 nastri! 16.09 Questo il punteggio della Germania: 19.850 (D: 10.1, E: 4.25, A: 6.1, Pen: 0.6) 16.07 Esercizio con tante imperfezioni per le bulgare con diverse perdite. 16.04 È subito il momento di una delle grandi favorite alla vigilia. È il momento della Bulgaria con le 3 palle ed i 2 cerchi 16.03 Termina l’esercizio con i 5 nastri delle tedesche 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la finale, grande attesa per le Farfalle

