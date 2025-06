LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Farfalle non perfette con le 3 palle ed i 2 hula-hoops

Segui in diretta le emozioni dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025, dove le farfalle italiane affrontano le prove con grazia e determinazione. Le sfide delle tre palle e due hula hoop sono intense, e ogni movimento potrebbe fare la differenza. Resta aggiornato sui risultati e sulle performance delle nostre atlete, perché ogni dettaglio conta per conquistare un posto tra le migliori europee. Continua a leggere per scoprire come si svolge questa spettacolare finale!

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 17.15 Ora è il momento dell'Estonia. 17.14 L'Italia occupa al momento la sesta posizione nel misto con 3 palle e 2 hula-hoops. Le azzurre faticheranno a rimanere nelle prime otto, target necessario per qualificarsi alle finali dell'attrezzo 17.13 Arriva ora il punteggio dell'Italia che ha ottenuto 20.600 punti (D:10.6, E: 4.4, A: 6.1, Pen: 0.300) al misto cerchi e palle. Al momento le Farfalle occupano ancora la prima posizione nell'all-around con 46.400 17.10 Terminato l'esercizio delle ceche

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

