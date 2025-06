LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | è il momento della prima rotazione di Spagna ed Azerbaijan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 18.39 Tocca ora all’Azerbaijan con le 3 palle ed i 2 hula-hoops. 18.38 15.550 punti per la FInlandia (D: 8.1, E: 2.9, A: 5.15, Pen: 0.6) 18.37 Grandissimo esercizio delle spagnole che non hanno commesso alcuna sbavatura in particolare e prenota il proprio nome nella lotta per l’oro 18.34 È il momento della Spagna. 18.33 Quinta posizione ai 5 nastri per la Polonia con 23.150 (D: 10.6, E: 5.7, A: 6.9, Pen: 0.5) 18.33 Concluso l’esercizio delle finlandesi 18.30 Ora è il momento della Finlandia con 3 palle e 2 hula-hoops 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: è il momento della prima rotazione di Spagna ed Azerbaijan

