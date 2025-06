Lite tra compaesani finisce in Tribunale | confermata la sentenza in Appello

Una lite tra compaesani finisce in tribunale: la sentenza in appello conferma la complessità di un episodio che ha diviso una comunità. Dopo un lungo iter giudiziario, si delineano i ruoli e le responsabilità di due uomini di San Bartolomeo in Galdo, con un esito che fa discutere ancora. La vicenda rivela come i conflitti di paese possano sfociare in procedimenti legali, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Il Tribunale di Benevento, in sede di Appello, ha confermato la sentenza di primo grado con cui A.D.M., 27enne di San Bartolomeo in Galdo, era stato assolto dall'accusa di minacce gravi. Contestualmente, è stata confermata anche la condanna nei confronti di F.G.O., 41enne anch'egli di San Bartolomeo in Galdo, ritenuto responsabile di lesioni personali. Il procedimento giudiziario nasce da un episodio in cui A.D.M. era stato accusato di aver minacciato di morte F.G.O., il quale, a sua volta, era stato imputato per aver sferrato dei pugni al volto del 27enne. La vicenda era stata già esaminata dal Giudice di Pace di Benevento che, accogliendo le tesi difensive dell'Avvocato Vittorio Fucci e dell'Avvocato Daniela Martino, aveva assolto A.

