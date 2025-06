Lite in casa finisce male | il coinquilino ucciso a pugni in faccia

Una lite domestica può scatenare tragedie inaspettate. Nella notte a Bresso, un alterco tra coinquilini si è trasformato in un dramma fatale: un uomo è stato ucciso a pugni in faccia. Un episodio che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia importante affrontare i conflitti con responsabilità e rispetto, per evitare che una discussione innocua si trasformi in una tragedia irreparabile.

Una lite in casa è degenerata in omicidio. Succede in via don Ernesto Bercesi a Bresso, in provincia di Milano, dove la scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni hanno trovato un uomo, di origine nordafricana, morto. La lite e l'uccisione a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lite in casa finisce male: il coinquilino ucciso a pugni in faccia

