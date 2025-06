Lite in appartamento a Bresso morto un uomo

Una tranquilla notte a Bresso si è trasformata in un dramma: un uomo di origine nordafricana è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento, dove era stata segnalata una lite. I carabinieri di Sesto San Giovanni sono intervenuti tempestivamente, avviando le indagini con rilievi scientifici accurati. La comunità è sconvolta da questa tragedia che solleva ancora molte domande sulle circostanze di quanto accaduto. Gli sviluppi a breve.

Un uomo di origine nordafricana è stato trovato morto all’interno di appartamento a Bresso, nel Milanese, dove questa notte era stata segnalata una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni, dopo la chiamata al 112 dei vicini che avevano sentito delle urla provenire dall’interno dell’abitazione. Nell’appartamento, vicino al Parco Nord, sono in corso i rilievi da parte della Sezione investigazioni scientifiche. Gli investigatori stanno sentendo alcune persone per ricostruire l’accaduto. Sindaco Bresso: “Preghiera per vittima atto di violenza”. “Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto oggi a Bresso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lite in appartamento a Bresso, morto un uomo

